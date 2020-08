Bortekamp for Molde

Molde skal spille borte mot Qarabağ fra Aserbajdsjan i den tredje kvalifiseringsrunden til mesterligaen. Det ble klart under dagens trekning. Kampen skal spilles 15. eller 16. september. På grunn av korona-situasjonen er det foreløpig uklart om Molde kan reise til Aserbajdsjan. UEFA har åpnet for at kamper kan spilles på nøytral bane.