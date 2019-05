Børning 3 i Trollstigen

Opningsscena til Børning 3 skal bli spelt inn i Trollstigen, og ein av landets største turistperler blir delvis stengt under opptaka, skriv dagbladet.no. Opptaka blir mellom 27. og 31.mai. Vegvesenet sa først nei, men snudde då samferdsselssjef Arild Fuglseth ba om ei ny vurdering. Stenginga medfører utfordringar for turisttrafikken men opnar og for profilering av området.