Børning 2 ga kinoøkning

En snekker, en råner, en konge, Solan & Ludvig og en mann fra Snåsa ga rekordbesøk i 2016. Det skriver Bygdekinoen i en pressemelding.

Økte med 25 prosent i fjor

Mer enn 154 000 kinogjengere løste billett til Bygdekinoens forestillinger i 2016. Det er en økning på mer enn 30 000 besøkende, sammenlignet med fjoråret. De fem best besøkte filmene var norske, og norskandelen var på svimlende 53,8 prosent.

– Vi har hatt det beste besøket siden tiden i Statens filmsentral. I klartekst betyr det at vi må tilbake til før 1988 for å finne et besøk som kan matche dette, sier Bygdekinoens leder Arnfinn Inderhaug.

FORNØYD: Arnfinn Inderhaug, leder for Bygdekinoen Foto: Film & Kino

Det var først og fremst norske filmer som trakk de store folkemengdene på rutene til Bygdekinoens maskinister. Hele sju av ti filmer på topp 10-listen for 2016 er norske, sier Inderhaug.

– Det er en spesielt stor interesse for norsk film på våre spillesteder, og det er ikke så overraskende for oss at Snekker Andersen og julenissen topper foran Kongens nei. Familiefilmene gjør det gjerne forholdsmessig sterkere på bygdene enn de gjør det i byene, sier Inderhaug.

På tredjeplass kommer Børning 2, som delvis er innspilt på Sunnmøre.

Møre og Romsdal på tredjeplass

RASKE BILER: Fra førpremieren på Børning 2 i Fosnavåg på Sunnmøre Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Hordaland er stadig fylket med best besøk for Bygdekinoen med hele 21 815 løste billetter, mens Møre og Romsdal og Nordland følger hakk i hæl, med henholdsvis 19762 og 17615 besøkende.

– Selv i et år hvor mange av de største, norske filmene er lagt til indre Østland, er det interessant å se at besøket er rekordhøyt i de samme områdene hvor den mer regionalt forankrede Bølgen fylte salene året før, sier Inderhaug.