Born leika med rottegift

To treåringar i Giske vart i dag sendt til legevakt etter å ha funne farleg rottegift i barnehagen, skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Dei to fann boksa med rottegift under leik på barnehagen sitt uteområde og kom i kontakt med gifta. Legesjekken viste ingen teikn til forgifting. – Slikt skal ikkje kunne skje i ein barnehage, seier mor Magnhild Molnes Giskegjerde til avisa.