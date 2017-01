11 millionar kroner har Norsk senter for økologisk landbruk i Tingvoll fått frå Forskingsrådet for å forske på korleis bork frå norsk skog kan virke inn på mage- og tramplager hos drøvtyggarar.

Det var Tidens Krav som først melde om forskingsprosjektet i si papirutgåve.

Borken frå gran kan vise seg å virke positivt inn på helsa til drøvtyggarar. Foto: Ole Kr. Tangen

– Forskinga vil også avdekke om visse stoff i borken kan vere med og reduserer bruken og behovet for medisinar mot parasitt hos drøvtyggarar. Særleg for sau kan parasitt føre til store plager i mage- og tarmsystemet, seier forskar Håvard Steinshamn i Tingvoll.

For første gong i landet

Prosjektet i Tingvoll er det første i sitt slag her i landet, menfrå før er det kjent at bork frå tropiske tre kan virke positivt på parasitt-plager hos husdyr.

Det er garvesyra eller tannin i borken som kan virke gunstig på fordøyelsen hos husdyr.

Forskar Håvard Steinshamn og kollegaene hans på Tingvoll gler seg til å forske meir på bruken av bork for å bekjempe parasitt hos husdyr. Foto: Olaf Østbø

– Dette blir eit svært spanande prosjekt. Vi kjem til å bruke tre år for å finne ut om norsk bork eignar seg i kampen mot parasittar og mageplager. I beste fall kan borken vere med og knekke parasitten, seier Steinshamn.

Forskinga skjer i samarbeid med mellom andre SINTEF i Trondheim, Veterinærinsituttet i Oslo og det velrenommerte Scotland`s Rural College, fortel Steinshamn.

Også Norsk institutt for bioøkonomi, universitetet i København, Bondelaget og Norsk sau og geit skal vere med. Desse skal mellom anna vere rådgivande ekspertgruppe.

Kan geiter få betre helse ved at dei et bork? Det vil forskarane i Tingvoll ha svar på. Foto: Roar Strøm / NRK

Stor ressurs

Hovudmålet for forskinga som no skal skje, er å vurdere potensialet til såkalla kondenserte tannin i bark frå norske bartre. Det er eit biprodukt frå skogindustrien, og kan nyttast som fôrtilskott for å førebygge mage- og tarmparasitter hos drøvtyggjarar.

Tingvoll Gard ligg idyllisk til. Her har økologisk landbruk stått i fokus i fleire tiår, og forskarmiljøet her er rekna som svært solid. Foto: Kjetil Valde

Bork frå gran og furu blir her i landet brukt mest til dekkbark og andre produkt for hagar.

– Men det er klart at bork er ein stor ressurs som kan vise seg å ha fleire bruksområde enn vi til no har vore klar over, seier Håvard Steinshamn.

Forskinga har også som mål å avdekke om er mogleg med kommersiell utnytting av bork til brukt på husdyr.