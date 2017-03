Borgerlig bondebråk sprer uro før jordbruksoppgjøret

– Lite tilfredsstillende for å si det forsiktig, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til NTB. Han sier bondeorganisasjonene har levd i høyspenning siden meldingen ble lagt fram 9. desember.

– Den inneholder avgjørende rammebetingelser og mål for norsk matproduksjon og sier noe om verktøyene som skal til for å nå dem. At meldingen nå blir utsatt, gjør årets jordbruksoppgjør unødvendig komplisert, sier han.

Løftet opp

Næringskomiteen på Stortinget skulle ha avgitt innstilling i saken torsdag, men fristen er nå utsatt til 6. april. Behandlingen i salen vil først skje 25. april – en måned etter planen.

Nå blir forhandlingene på borgerlig side løftet opp et nivå – til de parlamentariske lederne, sier Frps Morten Ørsal Johansen til NTB.

– Vi ble rett og slett ikke enige innen fristen. Derfor måtte saken utsettes, sier Høyres Ove Trellevik.

Ingen av dem vil si noe konkret om hvor striden står.

– Hva man er uenig om, er krevende å forklare når man forhandler og jobber for å bli enig. Ting henger i hop, sier Trellevik.

Endringer

Tidligere torsdag slo komitéleder Geir Pollestad (Sp) fast overfor NRK at det lå an til store endringer i det opprinnelige forslaget til regjeringen.

– Jordbruksmeldingen har vært igjennom en "bli ny-dag". Den er ikke til å kjenne igjen, og det er jeg veldig glad for, sa Pollestad.

Etter torsdagens komitémøte var han langt mer kritisk.

– Når de ikke klarer å bli enige etter to måneder, er det grunn til å spørre om de har prøvd skikkelig. Dette er svært uheldig, og ikke minst uforskammet overfor jordbruket, sier han til NTB.

– En hån

Arbeiderpartiets Odd Omland er vel så kritisk som Pollestad. Han mener de borgerlige partienes håndtering er en "hån mot norske bønder".

– Det vi er vitne til nå, er en uverdig prosess. Norsk landbruk fortjener bedre enn å bli offer for politisk spill og spetakkel på Stortinget, sier Omland.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener jordbruket, helt unødvendig, settes i en svært krevende situasjon.

– Det er som om de våknet i går og fant ut at de måtte opp å jobbe. De har hatt to måneder på seg til å bli enig, og plutselig nå blir det kaos, dramatikk og utsettelser, sier han.

-Hele landet i bruk

KrFs Line Henriette Hjemdal slår fast at det er viktig for partiet hennes at jordbruksmeldingen sikrer et "ambisiøst produksjonsmål" og legger til rette for landbruk i hele landet.

På spørsmål om hovedkonflikten dreier seg om inndelingen av melkekvoter og inntektsmålet mer generelt, svarer hun benektende.

– Ikke mer det enn andre områder, sier hun.

Venstres Pål Farstad toner ned dramatikken.

– Det var noen som ønsket litt mer tid, og da er det vanlig at man får det, sier han.