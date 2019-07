Boreal tek over Molde-Vestnes

Statens vegvesen og Boreal Sjø AS har inngått kontrakt om ferjedrift på E39 mellom Molde og Vestnes frå 2021. Dei skal drive to heilelektriske ferjer og to hybridferjer med avgang kvart 20. minutt på dagtid. Det er Fjord1 som har strekninga i dag.