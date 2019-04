Boreal Sjø vant anbudskonkurranse

Statens vegvesen har innstilt Boreal Sjø AS som vinner av anbudskonkurransen om ferjedrift på E39 Molde –Vestnes fra 2021–2028. Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederier som leverte tilbud. Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer.