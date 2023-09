Boreal rammet av hackerangrep

Transportselskapet Boreal ble søndag utsatt for et hackerangrep som førte til nedetid på selskapets nettsider.

VG og Dagbladet omtalte tjenestenektangrepet søndag ettermiddag. En russisk gruppe hevder på Telegram å stå bak angrepet.

– Jeg kan bekrefte at nettsidene våre er blitt utsatt for et tjenestenektangrep i dag. Konsekvensen er at det er noe nedetid og ustabilitet på nettsidene. Leverandør er varslet og jobber med saken, sier kommunikasjonsansvarlig Jon Kristian Fadnes i Boreal.

Boreal er eid del av det franske investeringsselskapet Vauban Infrastructure Partners.

