Bør sette grense for talet på båtar

Ålesund bør lære av Bergen og sette eit tak på kor mange cruiseskip og passasjerar som kan kome til byen på same dag, seier miljøorganisasjonen Bellona til Sunnmørsposten. Bellona meiner dette vil føre til mindre forureining og mindre trengsel. Hamnefogd Ole Christian Fiskaa seier til avisa at dei er opptatt av at det ikkje skal vere for mange skip på ein gong, men at så lenge det er kaiplass, så får skipa kome til byen slik ordninga er no.