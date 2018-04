Bør følgje lønsutviklinga

Leiar for pedagogstudentane i Volda, Joakim Olsson, meiner det er svært viktig at lærarløna følg lønsutviklinga til andre samanliknbare utdanningar. Utdanningsforbundet hevdar at lærarar har tapt tilsvarande to heile lønsoppgjer på ti år, samanlikna med andre grupper i kommunane. Olsson trur låg løn gjer at interessa for studiet minkar.