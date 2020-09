Bondevik negativ til nytt parti

Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik støtter ikke det nye sentrumspartiet der blant annet flere KrF-politikere og sønnen John Harald Bondevik er medvirkende. – Jeg støtter ikke partidannelsen, skriver han om det nyopprettede partiet Sentrum i en SMS til VG. Han skriver dessuten at han er redd for at partidannelsen «splitter krefter som er enige om svært mye». Nyheten om at tidligere Ap-politiker Geir Lippestad går sammen med tidligere fylkestopper i KrF om å lage partiet «Sentrum» kom tirsdag kveld.