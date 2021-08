21-åringen hadde store forventninger da han kjøpte gården på Averøya. Mye av gresset kyrne skulle hatt, har hjorten stukket av med.

Dermed må Birger Gikling Ingeborgvik trolig kjøpe inn fôr for flere hundre tusen kroner.

– Det svir jo, for å si det slik. I mange tilfeller kan det ende med at folk må legge ned gårdene, fordi man ikke har økonomi til det. Økonomien er marginal nok som den er, og så vi må vi bære den byrden også? At vi må fôre hjorten i tillegg, spør han frustrert.

Han håper det ikke går så langt at de må sende kyrne til slakt.

– Det er en reell bekymring, sier Ingeborgvik.

Hjort beiter på dyrka mark i Averøy, viser videoen til den unge melkebonden Birger Gikling Ingeborgvik. Bonden hevder han å ha sett over 200 hjort, som har forsynt seg av gresset de skal leve av til høsten. Du trenger javascript for å se video. Hjort beiter på dyrka mark i Averøy, viser videoen til den unge melkebonden Birger Gikling Ingeborgvik. Bonden hevder han å ha sett over 200 hjort, som har forsynt seg av gresset de skal leve av til høsten.

Landbruksministeren: – Det er ille

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skjønner frustrasjonen, men kan ikke love noen rask eller varig løsning på problemet.

– Kanskje bortsett fra kostbar inngjerding av innmarka, er det vanskelig å gi noen enkel løsning på beiteutfordringene til Ingeborgvik. Det er ille å miste en så stor del av grasavlingen til hjorten, som egentlig skulle gått til husdyra. Med slike avlingstap og medfølgende kostnader, skjønner jeg frustrasjonen for den unge melkebonden godt, sier hun.

Bollestad sier dette er et område hun vil følge med på framover.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier at dette er noe som landbruksnæringen og viltforvaltningen må løse sammen. Foto: Odd Rune Kyllingstad

Blir felt færre dyr enn det kvotene tilsier

På dyrkamarken til den unge bonden hevder han å ha sett over 200 hjort. De har forsynt seg grovt av gresset som kyrne skulle leve på utover høsten.

– Vi får felle altfor få hjort i forhold til bestanden. Nå må vi blø enda et år med for høye hjortebestander.

Olav Greivstad i Norges Jeger- og fiskeforbund forteller at det er spesielt på Vestlandet bønder sliter med hjorten. Han tviler ikke på at de kan tape flere hundre tusen kroner.

Olav Greistad er Jakthund- og viltkonsulent i NJFF. Han sier hjorten skaper problemer for mange bønder. Foto: Privat

– Hvis du er uheldig og bor på feil sted, hvor det er mye hjort, er dette tall som er reelle, sier Greistad.

Han sier at bøndene får tillatelse til å skyte flere hjort, men at de ikke klarer å holde tritt med bestanden.

– Det blir likevel felt færre dyr enn det kvotene tilsier. Jakten er utfordrende og krevende, forteller Greistad.

I jaktåret 2019/20 ble det i alt skutt 46 350 hjort. Det er ny fellingsrekord, ifølge SSB.

Og økningen er størst på Vestlandet.

På landsbasis går antall felling av hjort opp, men lokalt er man ikke fornøyd. Foto: SSB

Dag Bjerkestrand i Averøy kommune er tydelig på at målet deres er å få ned hjortebestanden, som den unge melkebonden etterlyser.

Dag Bjerkestrand er skogbrukssjef og miljøvernleder i Averøy kommune. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Vi er i en prosess hvor vi ønsker å endre minstearealet. Da vil vi få hjemmel til å vedta flere fellingstillatelser til neste år, sier Bjerkestrand.

Et problem det er fullt mulig å gjøre noe med

Stortingspolitiker Jenny Klinge (Sp) mener kommunene bør vurdere å gi større kvoter for uttak av hjort.

Hun legger til at Surnadal er en kommune som har løst denne situasjonen godt, og at flere som har samme problemet burde følge etter dem.

– For landbruket og matproduksjonen er det dramatisk om bønder slutter å drive på grunn av dette problemet. Det er ikke rett at bøndene skal ha et problem med dette, når det er fullt mulig å gjøre noe med.

Klinge mener Senterpartiet lokalt, sammen med de andre partiene, må ta fatt og få gjennomført gode tiltak.

Jenny Klinge er Senterpartiets representant på Stortinget fra Møre og Romsdal. Hun forteller at i Surnadal har de blant annet innført en ordning med tidligjakt på innmark. De stedene som kan vise til store problemer, kan åpne for jakt på en tidligkvote som ikke går utover den ordinære kvoten. Foto: Senterpartiet

Resultatet kommer snart

I høst kommer en konkret rapport som viser hvor mye den unge melkebonden har tapt som følge av hjortene og andre viltdyr. Han har vært med i et forskningsprosjekt i regi av Landbruk Nordvest.

De vil blant annet kunne se hvor store skader viltdyr har påført og hvor store økonomiske konsekvenser det har fått.

– Jeg håper det viser hvor mye vi faktisk taper.

Birger Gikling Ingeborgvik sammenligner det med at en vanlig arbeidstaker i en vanlig bedrift hadde gått flere hundre tusen i minus.

– Det er det ikke mange som hadde godtatt, og det gjør heller ikke vi bønder lengre. Nå er vi lei, sier han.

Her er gjerdet som brukes i forskningsprosjektet. Innenfor gjerdet kan man se hvordan gresset egentlig skal være. Foto: Privat