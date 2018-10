Bønder får ikke spredt møkka

Mange bønder får ikke spredt møkka etter å ha venta for lenge med tredjeslåtten, på grunn av regnet. I august ble den endelige fristen for spredning av gjødsel for de mest tørkerammede kommunene i deler av Sør-Norge utsatt med en måned, fra 1. september til 1. oktober. Møre og Romsdal var ikke inkludert, skriver Landbruksdirektoratet i en e-post. De skriver også at dersom man pløyer ned gjødsla når den blir spredd, er fristen for dette 1. november, og at de oppfordrer bøndene til å ta kontakt med kommunene om de har flere spørsmål rundt hva som er de gjeldende fristene. Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) sier til NRK at han har sendt inn et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp), om dispensasjon fra gjødselforskriften ut over 1. oktober.