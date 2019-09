Bøndene opplever hets etter at husdyra ble tatt av flom

Tidlig mandag morgen gikk elva Surna over sine bredder etter enorme nedbørsmengder i området. Den flomstore elva tok med seg flere titalls sauer og kyr som beita på innmarka. Vannet kom så fort at bøndene ikke rakk å reagere. 70 av sauene drukna, og flere kyr er også savnet.

Foto: Skjermdump fra NRKs kommentarfelt

For bøndene som mistet dyra sine har det vært tøffe dager. Mats Ranes mistet 35 sauer. For han har kommentarfeltene i sosiale medier vært ei ekstra påkjenning.

Mats Ranes sier det har vært surrealistiske dager siden mandag da elva Surna gikk over sine bredder. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg synes det er helt forferdelig. De vet ikke noe om hvilken situasjon vi står i, sier Mats Ranes.

Helga Krangnes og mannen mistet også 35 sauer.

– Bare å tenke på at de har druknet er helt forferdelig. Det er ei pine uten like.

Krangnes blir fysisk dårlig av å tenke på hvordan dyra har hatt det og sier at det er smertefullt å lese det som er blitt skrevet på sosiale medier.

Helga Krangnes sier hun tok til tårene etter å ha lest noen av kommentarene på sosiale medier. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Hva er det med folk? Hvor snever går det an å være mellom ørene? De har ikke peiling på hva som er skjedd, sier hun.

– Gjorde alt de kunne for å redde dyra

Flere av kommentarene går på at bøndene er for late til å ta vare på dyra sine. Det reagerer ordfører i Surnadal kraftig på.

– Jeg blir så skuffet og forbannet. De vet ikke hva de snakker om, sier Lilly Gunn Nyheim (Ap).

Hun sier at dette er ærlige og dyktige arbeidsfolk som tar vare på dyrene sine.

– Jeg har sett at de nesten ofret livet sitt for å komme seg ut i elva og redde sauer som kom flytende og breket og var i live. Politiet måtte stoppe dem. Og så får vi slik hetsing om at de sitter inne og drikker kaffe og ikke gjør noe. Det er så urettferdig at det kan jeg som ordfører ikke finne meg i.

Kom mer vann enn varslet

Mange mener at bøndene burde ha reagert på værsituasjonen. Foto: Skjermdump

En av gjengangerne i kommentarfeltene er at det var varslet oransje farenivå for flom, og at bøndene derfor burde ha gjort mer for å ta vare på dyra. Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog i NVE, sier at det lenger sør i Møre og Romsdal var varslet oransje farenivå, men ikke i Surnadal. Der var det varslet gult farenivå.

Grafen fra NVE viser hvordan vannet i elva steg. Søndag klokka 16 var vannstanden ca en meter så steig den jevnt hele kvelden og natta til den i 07-tiden mandag morgen var på 3,10 meter. Foto: NVE

Han sier at vannet steg mye raskere enn de forutså.

– Ved målestasjonen i Surna steig vannet et par meter i løpet av kvelden og natta. Det ble mer vann enn det som lå i varselet for det området, sier Holmqvist.

– Lett å være etterpåklok

Ordføreren reagerer også på alle kommentarene om at bøndene burde skjønt at det ville bli mye vann og flom i området.

Tre grunneiere hadde dyr i området da vannmassene steig. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg har bevis på vannet steig så raskt at her kunne ikke bøndene gjort noe annet enn det de har gjort.

Sauebonde Mats Ranes sier at det er lett å sitte og være etterpåklok.

– Vi kunne selvsagt ha reddet dyrene lenger opp i terrenget, men midt på natta sover vi, selv om vi har husdyr. Han sier at de selvsagt visste at det var meldt regn, men de var ikke forberedt på hvor stor elva skulle bli i løpet av så kort tid. Siden mandag morgen har situasjonen vært surrealistisk.

Det har vært dugnad i Surnadal for å hjelpe bøndene å lete inn døde dyr. Foto: Roar Strøm / NRK

– Det har gått i ett. Vi lemper jo døde dyr i container her som om det er ved. Det er helt rar følelse. Helt utenkelig.

Mattilsynet i Surnadal opplyser til NRK at slik de vurderer situasjonen kunne ikke bøndene gjort mer enn det de har gjort i denne situasjonen.