Bøndene frykter høye strømpriser

Bondelaget frykter konsekvensene av høye strømpriser. Dette vil bli en stor ekstrakostnad for ei næring der økonomien allerede er pressa, sier fylkeslederen i Møre og Romsdal, Konrad Kongshaug. Kongshaug sier at dette er noe bøndene vil merke på kroppen i form av månedlige kostnader. Han mener Staten må godta at strømprisene blir tatt inn i forhandlingene med bondeorganisasjonene om uforutsette tilleggskostnader.