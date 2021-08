Ulykka i Sykkylven i helga, der far og sønn omkom på et beiteområde, vekker sterke minner for bonden på Nordmøre.

En septemberdag i fjor skulle Kim André Undlien rekke et møte, men i fjøsen var det vannlekkasje. For å komme til måtte han flytte flere okser.

Det gikk bra å flytte de tre første. Den fjerde gikk til angrep.

Undlien følte seg som en liten ball mens oksen stanget han gjentatte ganger og kastet han opp i lufta. Hodet slo i betonggulvet. Han ble dårligere og dårligere mens tankene svirret gjennom hodet.

I denne båsen ble Kim André Undlien angrepet. Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

–Skal de finne meg sånn som dette – død i bingen. Og så skal de ikke få svar på hva som skjedde, tenkte bonden.

Store skader

Han kjempet for å holde seg bevisst, og skjønte at han måtte komme seg ut av bingen. Mens oksen fortsatte angrepet ålet han seg ut.

Full av adrenalin kom han seg tilbake til gården der han hadde en innleid elektriker den dagen. Han skjønte skadeomfanget og fikk tilkalt hjelp.

Undlien hadde fått både kraniebrudd, hjerneblødning og et stort sår i foten. I tillegg hadde han knekt kjeve, brudd i skuldrene og ti ribbeinsbrudd. Om ikke det var nok fikk han senere blodforgiftning og legene mente på et tidspunkt at de måtte amputere foten for å få reddet livet hans.

– Jeg lå i koma over en måned fordi jeg var så skadd.

Tung vei tilbake

Det er gått nesten ett år siden bonden kjempet mot oksen. I over to måneder var han innlagt på sjukehus. Der måtte han lære å spise og gå på nytt.

Kim André Undlien har gård på Åndal på Batnfjordsøra. Der har han 400 dyr. Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Han er fortsatt sjukemeldt og avhengig av hjelp for å holde gårdsdrifta i gang. Foten er blitt operert åtte ganger, likevel har han god tro på fremtida. Han skal tilbake i yrket sitt. Men han skal ikke inn i bingen til oksene.

– Jeg visste at de var sterke, men at de var så sterke, og så sinte, det hadde jeg ikke trodd.

Konrad Kongshaug, leder av Møre og Romsdal Bondelag, sier at de har stort fokus på HMS i Bondelaget. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ikke vanlig at man blir drept av storfe

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, sier ulykkene vi hører om i landbruket oftest er de der store maskiner er involvert.

– Det har som regel hatt større konsekvenser, men jeg tror det skjer mange ulykker under håndtering av dyr, men de blir ikke rapportert på samme måten, sier han.

Han understreker at store husdyr alltid er forbundet med stor risiko, og anbefaler alle å være flere sammen når de skal håndteres..

– Man skal ha respekt for dyra. Dyr er dyr, og mange ganger kan de handle på instinkt.

Store dyr er farlige

Cecilie Mejdell, seniorrådgiver ved Veterinærinstituttet, sier at alle store dyr kan være farlige rett og slett fordi de er mye større enn oss. En voksen okse kan veie et tonn.

– Det vi oftest ser når storfe går til angrep er en ku som vil forsvare en liten kalv. Kua føler at kalven er truet og går til angrep, sier Mejdell, som først uttalte seg til VG.

De aller fleste storfe er fredelige av seg, men det har vært episoder der folk har blitt drept.

Veterinæren forklarer at det kan begynne med lekenhet fra en okse som stanger, men når folk først har falt kan oksen fortsette å stange.

– Det gjelder å lese dyrenes atferd og se om man har trådt over en grense for dyret, som gjør at det føler seg usikker eller irritert, slik at man kan trekke seg unna i tide, sier Mejdell. Hun vet at også mange veterinærer har opplevd at dyrene går til angrep.

Håndtering av dyr fører ofte til ulykker

Det er ytterst sjelden at han hører om hendelser der folk dør etter storfeangrep. Det bekrefter Kari Kjestveit, seniorforsker ved forskningsinstituttet Norce. Hun har vært i kontakt med flere tusen bønder gjennom sitt forskningsarbeid.

– Arbeidstilsynet hadde en gjennomgang av alle dødsulykker i landbruket fra 2014 til 2019. I den perioden var det 27 dødsulykker, og bare ett på grunn av i kontakt med storfe, sier forskeren.

Kari Kjestveit, seniorforsker i Norce, har arbeidet med en studie om ulykker, helse og sikkerhetskultur i landbruket. Hun har samarbeidet med Ruralis og St. Olavs hospital og fått forskningsmidler over jordbruksavtalen. Foto: Privat

Men hun understreker at håndtering av husdyr er en stor årsak til ulykker i landbruket, og flere bønder har fortalt forskeren at de har stort fokus på å gi dyrene menneskelig kontakt jevnlig.

– Det er en grunn til at det kan være farligere å jobbe med okser enn melkekyr. Melkekyr er vant med menneskelig kontakt, og det er en del bønder som sier at de på jevnlig basis flytter okser fordi de skal være mer vant til mennesker, sier Kjestveit.

Drømmer at han blir tatt av oksen igjen

Ikke langt unna gården til Kim André Undlien, i samme kommune, bor også Ingvar Romuld.

Han har selv opplevd okseangrep for 22 år siden og har fortsatt mareritt.

– Jeg drømmer at han tar meg.

Ingvar Romuld ble angrepet av en okse for 22 år siden. Han sliter fortsatt med mareritt etter hendelsen og har ikke vært bonde siden. Foto: Privat

Under flytting av okser ble han angrepet.

– Plutselig snudde han seg mot meg og kom som ei kule gjennom lufta.

Romuld fikk påvist brudd i ryggen på to steder. Brystbenet var av, og i tillegg hadde han store indre blødninger.

– Jeg var slått fordervet, sier Romuld. Han har ikke kommet seg tilbake til bondeyrket.

Han føler veldig med de som er berørt av ulykken i Sykkylven i helga.

– Det er tragisk. Forferdelig.