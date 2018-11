Bompengetakstene blir auka

Auka bompengetakstar blir ein del av løysinga for Nordøyvegen som skal binde saman øyene i Haram og Sandøy med fastlandet. Etter møtet med samferdselsminister Jon Georg Dale i dag skal departementet og fylkeskommunen saman finne ut kor stort inntektspotensialet er. Å auke innkrevingsperioden inntil 40 år er uaktuelt. Leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim frå Senterpartiet, meiner auka bompengetakstar vil gi eit større økonomisk handlingsrom. Eit anna tema som blei diskutert i dag er fritaket for elbilar som vil kunne svekke inntektene for Nordøyvegen.