Bompengestart i august i Ålesund

Styringsgruppa i Bypakke Ålesund har vedtatt at oppstartsdato for bompengar blir måndag 22. august 2022. Med Autopass-avtale blir prisen på vel 20 kroner per passering for personbil, og vel 10 kroner for passering med elbil. Det er planlagt totalt 13 bomstasjonar fordelt på tre bomsnitt. . Plasseringa til bomstasjonane kan du sjå her: https://www.bypakkealesund.no/bompengar/#bomstasjonane