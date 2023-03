Bompasseringen på Møreaksen kan koste 225 kroner

Prisstigning innen bygg- og anleggsbransjen vil gjøre Møreaksen dyrere, skriver Sunnmørsposten. En ny rapport viser at kostnadsrammen for strekningen Molde – Vik nå er på 25,6 milliarder kroner, mot opprinnelige 20 milliarder kroner. Om kostnadsøkningen må dekkes gjennom økte bompengetakster, vil prisen gå opp fra 146 kroner til 225 kroner per passering, skriver avisa.