Bombegruppa på plass

Bombegruppa skal no undersøke pakken som har halde Ålesund lufthamn, Vigra stengd i fleire timar. Pakken har ukjendt innhald, og det er årsaka til at flyplassen er evakuert og stengd. Pakken var surra med teip og plastfolie. Ingen har meldt at dei saknar pakken.