Bollestad deltar i Møre og Romsdal

Nestlederen i KrF, Olaug Bollestad innleder på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF på Vestnes i dag. Bollestad og stortingsrepresentant Tore Storehaug skal holde hver sin innledning. Fylkesårsmøtet skal ta stilling til partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har åpnet for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet mens de to nestlederne mener KrF bør gå inn i Erna Solbergs regjering. De to stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Hans Petter Grøvan mener KrF bør fortsette i opposisjon.