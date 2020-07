Boligprisene i Ålesund har steget

Ålesund er blant stedene med sterkest prisvekst på boligmarkedet i andre kvartal i 2020, ifølge Eiendom Norges regionsrapport for perioden. Boligprisene har i Ålesund steget med 3,7 prosent andre kvartal i år. Kommunikasjonsmedarbeider i Eiendom Norge, Peder Tollersrud, sier markedet i månedene etter mars og april har tatt seg opp på nivået det var på før de nasjonale smitteverntiltakene. – Derfor ser vi ikke en klar «korona-effekt» i tallene for årets andre kvartal, sier Tollersrud. Også i Molde og Kristiansund har det vært en vekst fra første kvartal. Eirik Jacobsen i Eiendomsmegler 1 sier at Kristiansund har hatt en vekst på 2,4 prosent og Molde har hatt en vekst på 1,9 prosent.