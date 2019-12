Nødetatene fikk melding om brannen klokka 05:19 fredag morgen og både brann, politi og ambulanse rykket ut. Det var da full fyr i huset.

Innsatsleder Knut Fugelsnes forteller til NRK at de søker etter en savnet person i huset.

En person ble fraktet til sykehuset i Kristiansund etter å ha pustet inn mindre mengder røyk opplyser Fugelsnes.

Det var vitner som oppdaget brannen og som varslet fra. De hjalp også personen som berget seg ut.

Kontroll på brannen

Klokka 09.45 opplyser politiet at brannvesenet har kontroll på brannen og det pågår nedkjøling på stedet.

– Så snart røyken avtar vil brannvesenet forsøke å gjøre rede for om personen som er savnet er i huset, sier operasjonsleder i politiet, Sindre Molnes.

De har også kalt ut hundepatruljen for å lete i området etter den savnede personen.

Molde Brannvesen opplyste klokka 06:30 at de rykte ut med tankbil for å bistå med vann. Knut Fugelsnes fortalte at det var problem med lavt vanntrykk på stedet.

Huset som ligger ca. fire kilometer fra Batnfjordsøra er overtent og brannvesenet drev fredag morgen kontrollert slukking.

Ikke fare for spredning

Det ligger et fjøs med kyr i like ved huset, men det er ikke fare for spredning dit, opplyser Fugelsnes.

Politiet meldte klokka 07:30 om redusert fremkommelighet på E 39 ved brannstedet.

Brannen kunne sees fra lang avstand.