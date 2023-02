Boligbrann kan skyldes fyrverkeri

Politiet kan ikke utelukke at fyrverkeri er årsaken til at det begynte å brenne i en enebolig i Langevåg i Sula like før nyttår.

De kriminaltekniske undersøkelsene konkluderer med at brannen etter all sannsynlighet startet på utsiden av huset, og at brannen skyldes tilførsel av åpen ild i en eller annen form, skriver Christine Skarbø Berglund i Møre og Romsdal politidistrikt.

De har utført avhør og rundspørring, men man har ikke klart å identifisere en eller eventuelt flere gjerningspersoner.

Brannen førte til at 13 personer måtte flykte fra boligen. Familien mistet alt de eide. En av hypotesene politiet etterforsket var om fyrverkeri var årsaken. Nå konkluderer de altså med at det kan være brannårsaken.