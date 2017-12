Bølgen selger godt i utlandet

Norske filmer selges for rekordsummer på det internasjonale filmmarkedet, viser en ny rapport fra Norsk filminstitutt (NFI). Rapporten tar for seg 23 norske kinofilmer fra 2015. 18 av disse produksjonene er solgt til utlandet for en samlet sum på 87,3 millioner kroner, skriver dn.no (krever abonnement). Etter det avisen erfarer har «Bølgen» og «Louder Than Bombs» solgt for over 20 millioner kroner hver.