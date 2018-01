Bok kan bli film

Som en av tolv bøker er barneboken Snillionen, signert Arnfinn Kolerud fra Isfjorden i Rauma, valgt ut til å få vise seg fram under prestisjefylte Books at Berlinale-programmet. Under dette Berlinale-programmet får filmprodusenter muligheten til å oppdage litterære verk som kan egne seg som film. Bøkene vil bli presentert, og produsentene vil så ha anledning til å komme i kontakt med dem som holder i filmrettighetene.