Bohinen: – Det er tungt

Aalesund-trenar Lars Bohinen var naturleg nok skuffa etter at opprykket rauk heime mot Stabæk søndag kveld. – Det er tungt, både for meg sjølv, klubben og ikkje minst stakkars Pape – som følte at heile opprykket låg på skuldrene hans, seier Bohinen. Aalesund-trenaren var snar med å legge til at han skal forklare 19 år gamle Pape Habib Gueye at det ikkje var hans feil at opprykket rauk. Det var eit sjølvmål av Gueye som gav 1–1 på Color Line Stadion. Over to kampar vann Stabæk 2–1.