Bohinen takkar for seg

– Då var dette eventyret over, skriv Lars Bohinen på Instagram. Han fekk sparken i AaFK i går kveld, på grunn av dårlege resultat denne sesongen. Bohinen takkar for alle gode minne, og for ei fantastisk lojal spelargruppe. Han takkar og til byen og alle dei flotte folka han har møtt.