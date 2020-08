Bohinen gir ikkje opp

Aalesund FK har så langt berre vunne ein kamp denne sesongen, og gjekk på endå eit tap i søndagens kamp mot Sarpsborg 08. AaFK-trenar, Lars Bohinen, seier han hadde forventa at kampen ville bli tøff. – Vi har ein del skader og visste at det ville bli ein vanskeleg kamp med tanke på det laget vi speler med. Det blei for lite og for tynt i dag. Vi treng å få spelarar tilbake på laget og forsterke laget, seier han. Bohinen har likevel ingen planar om å gi opp med det første. – Det er klart det er tøft, både for meg, spelarane, teamet, klubben og supporterane. Men det er ikkje på ein kamp som i dag vi brekker ryggen, for det var nesten ei umogleg oppgåve. Om eg sit trygt er usikker, men eg har ingen tankar om å gi opp. Eg har lyst å halde fram og jobbe for å snu dette. Også er det ei læring å stå i denne stormen, seier Bohinen.