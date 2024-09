Bobil-fusjon skrinlagt

Det blir ikkje noko av den planlagde samanslåinga av bobil- og caravan-kjedane Tellus og Ferda.

Det skriv nettstaden Bobilverden.no

Konsernsjefen i Ferda, Leif Terje Hansen seier til nettstaden at avstanden mellom partane var for stor til at samanslåinga kunne gjennomførast.

Her i fylket står Tellus att med avdelingar i Malmefjorden og Sjøholt, og Ferda held fram med si avdeling på Håheim i Ålesund. I prosessen har Tellus halvert talet på avdelingar i Møre og Romsdal.

Også konsernsjef i Tellus, Paal Jahrmann, stadfester overfor Bobilverden av samanslåingsprosessen er stansa. Planane om samanslåing var godkjende av Konkurransetilsynet.

Det nye selskapet skulle ifølgje planane halde fram under namnet til Ferda.