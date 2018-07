Blottet seg på kjøpesenter

Ei kvinne i 35-årsalderen skal laurdag ha blotta seg i sentrum av Ulsteinvik, skriv Vikebladet. Blottinga bestod i at kvinna drog opp genseren og synte fram brysta utanfor eit kjøpesenter. Ifølgje politiet vart kvinna kort tid etter sett inne på kjøpesenteret i det ho drog ned buksa. Saka er no under etterforsking.