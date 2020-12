Blir vedtatt i Stortinget i dag

Leiaren i Stortingets transportkomite, Helge Orten frå Høgre, er fornøgd med at bygginga av den nye E39 mellom Lønset og Hjelset no kjem i gang. I dag blir prosjektet banka igjennom i Stortinget. Målet er at vegen skal stå ferdig når det nye sjukehuset på Hjelset er på plass.