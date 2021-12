Blir varetektsfengsla i fire nye veker

Mannen som er sikta for drapet på ei kvinne i Molde skal sitte varetektsfengsla i fire nye veker, det har Møre og Romsdal tingrett bestemt. Retten meiner det ei moglegheit at vedkommande kan øydelegge bevis om han slepp ut av fengsel. I tillegg får mannen utvida brev- og besøksforbodet i to veker med omsyn til etterforskinga.