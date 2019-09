Blir varaordfører for barnebarnet

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks barnebarn, Simen Bondevik (19), er valgt inn i kommunestyret i Nordre Follo i Akershus. – Det gleder meg at både våre velgere og andre velgere har vist meg tilliten, sier Simen Bondevik til Vårt Land om at han er blitt folkevalgt for første gang. Avisa kan også melde at det er bestefar Kjell Magne Bondevik selv som blir vara for 19-åringen.