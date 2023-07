Blir trener på Færøyene

Tidligere Aalesund-trener Lars Arne Nilsen har fått ny jobb. Han skal fremover lede den færøyske fotballklubben 07 Vestur, sier han til TV 2.

Nilsen fikk sparken i AaFK i starten av mai etter en begredelig sesongstart. Etter knappe to måneder borte fra fotballen har han fått ny jobb, forteller han til TV 2. Han skal være trener for klubben 07 Vestur på Færøyene.

– For min del er dette et lite eventyr. Jeg skal jobbe med flotte folk, i et nytt land og i en ny kultur. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Nilsen.

Han har skrevet under på en kontrakt som i første omgang strekker seg ut årets sesong, der siste serierunde spilles i slutten av oktober. (NTB)