Blir tatt ned 1.juli

De siste 20 millionene som man i utgangspunktet manglet for å gjøre Atlanterhavstunnelen bomfri fra 1.juli skal nå være på plass. Det ble opplyst under bystyremøtet i Kristiansund i dag. Det har vært usikkerhet rundt datoen for når bommen skulle bli tatt ned, men nå skal alt være klart for bomfri passering fra 1.juli.