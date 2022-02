Blir styreleder

Bente Sollid Storehaug blir ny styreleder i teknologiselskapet Ocean Visioneering i Ålesund. Det skriver selskapet i en pressemelding. Storehaug er mest kjent som gründer av Digital Hverdag. – Verden digitaliseres og transformeres raskere enn noen gang, og næringslivet er nødt til å søke digitale løsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene. Jeg har jobbet som mentor for selskapet helt siden det så dagens lys, og er veldig motivert for å ta over styreleder-jobben, sier hun.