Blir statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet

Odd Steinar Åfar Viseth er i dag utnevnt til statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet. Nordmøringen har tidligere vært leder for samferdsel i Nordland fylkeskommune, og har den siste tiden jobbet i samferdselsdepartementet.

Nå ser han frem til å jobbe sammen med Arbeiderpartiets næringsminister Jan Christian Vestre.

Leder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti, sier at utnevnelsen styrker Møre og Romsdal sin innflytelse i ett av de viktigste depatementene for fylket.