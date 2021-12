Blir sportssjef i Norsk Toppfotball

Mangeårige MFK-spiller og -leder Øystein Neerland fra Molde blir sportssjef i Norsk Toppfotball. Neerland har mange års erfaring fra toppfotballen både som utøver og leder, og han satt i styret i MFK 18 år. Han mener selv at han har sikret seg en drømmejobb. – Nå får jeg være med på å utvikle toppfotballen i Norge, og det er svært motiverende. Denne muligheten måtte jeg gripe. Norsk toppfotball er interesseorganisasjonen for klubbene på de to øverste nivåene i norsk herrefotball.