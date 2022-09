Blir prosjektleiarar for kommunedelinga

Ålesund kommune melder at dei nye prosjektleiarane for kommunedelinga no er klare. Frå 1. januar 2024 skal Haram kommune bli skilt ut igjen frå Ålesund og gå tilbake til å vere ei eiga kommune. Haram blei tvangssamanslått med Ålesund i 2020.

Petter Sortevik er prosjektleiar for oppretting av Haram 2024 medan Regine Bruteig er prosjektleiar for Ålesund 2024. Begge prosjektleiarane rapporterer direkte til kommunedirektøren.

– Eg er veldig glad for at begge prosjektleiarane har takka ja til å bidra i arbeidet med kommunedelinga. Det er viktig at vi har nok ressursar til for å halde oppe framdrifta. Det blir ein krevjande prosess, og det er viktig at vi har flinke folk med på laget, seier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal i ei pressemelding.