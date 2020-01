Blir politisk rådgiver

Britt Giske Andersen fra Venstre er utnevnt som politisk rådgiver i Næringsdepartementet, for Iselin Nybø som nå er ny næringsminister. Britt Giske Andersen var første vararepresentant for Venstre til Stortinget for Møre og Romsdal i forrige stortingsperiode. Hun satt som varaordfører i Giske i perioden 2015 – 2019 og er første vara til fylkestinget og medlem av Kultur-, næring- og folkehelseutvalget. Til daglig er Britt Giske Andersen markedssjef i Atlanterhavsparken i Ålesund.