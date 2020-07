Blir obdusert i løpet av veka

Den eldre kvinna som blei funnen død etter ein bustadbrann i Ålesund natt til søndag, blir obdusert i starten av denne veka. Formålet er å finne dødsårsaka. Etterforskningsleiar, Oscar Lilleås, i Møre og Romsdal politidistrikt seier at dei så langt ikkje har grunn til å tru at noko kriminelt har skjedd. – Truleg er det snakk om ei ulykke, men det er dette obduksjonen vil gi svar på. I tillegg ventar vi på svar på dei kriminaltekniske undersøkingane for å kunne stadfeste brannårsaka, seier Lilleås.