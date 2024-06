Blir ny styreleder i Salfjord

Jan Harald Hauvik blir ny styreleder i oppdrettsselskapet Salfjord AS som skal bygge et landbasert anlegg ved Tjeldbergodden i Aure kommune. Hauvik har lang erfaring fra både oppdrett, brønnbåt- og finansbransjen. I en pressemelding skriver selskapet at de har satt seg som mål å bli en verdensledende aktør innenfor oppdrett av laks og ørret.