Blir ny politistasjonssjef i Molde

Janne Woie er tilsett som ny politistasjonssjef i Molde. Ho tek over stillinga 1. oktober 2023 etter Per Karstein Røv, som går av med pensjon. Det skriv Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Sidan 2021 har ho leia seksjon for etterretning, førebyggande og etterforsking ved Molde politistasjon.

– Min viktigaste jobb som stasjonssjef vert å skape ein attraktiv arbeidsplass. Molde politistasjon skal vere ein spennande og utviklande arbeidsplass for dei som skal skape dei gode tenestene for innbyggarane, og løyse samfunnsansvaret lokalt her, seier ho i pressemeldinga.