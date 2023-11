Blir ny leder

Ordfører i Molde kommune, Trygve Grydeland, er valgt til leder av Romsdal interkommunalt politisk råd. han er valgt for en periode på to år. Ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold, fikk fornyet tillit for to nye år som nestleder i rådet. Rådet består også av kommunene Vestnes, Aukra og Hustadvika.

Romsdal interkommunalt politisk råd skal gjennom samhandling bidra til en positiv utvikling for Romsdal og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.