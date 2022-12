Blir ny assistenttrenar i Molde

Eirik Mæland blir Molde FK sin nye assistenttrenar. Det skriv klubben i ei pressemelding. 33-åringen har tidlegare spelt for Haugesund, Fredrikstad og Kongsvinger. Dei to siste åra har han vore hovudtrenar for Kongsvinger.

– Det følast veldig godt. Molde er regjerande seriemeister, og har vore den beste klubben i Noreg dei ti siste åra. For meg er dette ei kjempemoglegheit, og ei moglegheit det var umogleg å seie nei til. Eg gler meg til å kome i gang, seier Eirik Mæland i ei pressemelding.