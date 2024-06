Blir medlem av Norske kjernekraftkommuner

Møre og Romsdal fylkeskommune sier ja til å medlem av nettverket Norske kjernekraftkommuner. Vedtaket ble gjort med 35 mot 11 stemmer.

Flere av de som argumenterte for medlemsskap, pekte på behovet for mer tilgang til energi i fremtiden, og at et medlemsskap vil gi mer kunnskaper om kjernekraft.

SV og Venstre talte mot medlemskap fra talerstolen. Marit Aklestad (SV) mente det var fullt mulig å skaffe seg kunnskap uten å være medlem. Hun mente også at det er feil å bruke penger på dette.

Fra før er Aure kommune medlem av Norske kjernekraftkommuner.