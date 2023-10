Blir med videre



Både Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal er av Friidrettsforbundet tatt ut på OL-landslaget kommende sesong. Det er nytt av året at landslaget splittes i to, i et OL- og et EM-lag. OL-gruppen får litt ekstra støtte sammenlignet med EM-gruppen.