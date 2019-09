Blir med videre

Jørgen Hatlehol har forlenget kontrakten med AaFK. Den 22 år gamle spilleren fra Vatne har nå kontrakt ut 2022.– Jørgen er et bevis for andre unge spillere for at det betaler seg å trene fokusert og bevisst. Derfor er det høyst fortjent at han nå har fått en ny og bedre kontrakt, sier trener Lars Bohinen. I tillegg har assistenttrener Andrea Loberto signert en ny toårskontrakt med klubben.